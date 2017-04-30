Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu
Evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadelesi. Eşek, yaşlandığı için ev sahibi ona kötü davranmakta ve hor görmektedir.
Evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadelesi. Eşek, yaşlandığı için ev sahibi ona kötü davranmakta ve hor görmektedir. O da çareyi kaçmakta bulur. Köpek de yaşlandığı ve eskisi gibi avlanamadığı için sahibi tarafından kovulmuştur. Kedi ise tembel olduğu ve bir işe yaramadığı gerekçesiyle sokağa atılmıştır. Horoz, eve gelen misafirler için kesip yenmek istediği için kaçmıştır. Tüm hayvanların yolları kesişir ve Bremen'e gidip Belediye Bandosu'na katılmaya karar verirler.
Süre: 38 dk
Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Dekor: Firoozeh Mashrenji
Işık: Mesut Gün
Kostüm: Firoozeh Mashrenji
Müzik: Abdullah Gün
Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Ertuğrul Doğancan, Emre Ertunç, Mesut Gün
Yazan: Grimm Kardeşler
Yöneten: Abdullah Gün
Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/
3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Toy İstanbul
Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3
Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 30: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 30: 00
Kategori : Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır