Evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadelesi. Eşek, yaşlandığı için ev sahibi ona kötü davranmakta ve hor görmektedir. O da çareyi kaçmakta bulur. Köpek de yaşlandığı ve eskisi gibi avlanamadığı için sahibi tarafından kovulmuştur. Kedi ise tembel olduğu ve bir işe yaramadığı gerekçesiyle sokağa atılmıştır. Horoz, eve gelen misafirler için kesip yenmek istediği için kaçmıştır. Tüm hayvanların yolları kesişir ve Bremen'e gidip Belediye Bandosu'na katılmaya karar verirler.





Süre: 38 dk





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Dekor: Firoozeh Mashrenji





Işık: Mesut Gün





Kostüm: Firoozeh Mashrenji





Müzik: Abdullah Gün





Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Ertuğrul Doğancan, Emre Ertunç, Mesut Gün





Yazan: Grimm Kardeşler





Yöneten: Abdullah Gün





Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Toy İstanbul



Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3



Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 30: 00



Kategori : Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır