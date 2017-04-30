Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu

Evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadelesi. Eşek, yaşlandığı için ev sahibi ona kötü davranmakta ve hor görmektedir.

Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu

Evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadelesi. Eşek, yaşlandığı için ev sahibi ona kötü davranmakta ve hor görmektedir. O da çareyi kaçmakta bulur. Köpek de yaşlandığı ve eskisi gibi avlanamadığı için sahibi tarafından kovulmuştur. Kedi ise tembel olduğu ve bir işe yaramadığı gerekçesiyle sokağa atılmıştır. Horoz, eve gelen misafirler için kesip yenmek istediği için kaçmıştır. Tüm hayvanların yolları kesişir ve Bremen'e gidip Belediye Bandosu'na katılmaya karar verirler.


Süre: 38 dk


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Dekor: Firoozeh Mashrenji


Işık: Mesut Gün


Kostüm: Firoozeh Mashrenji


Müzik: Abdullah Gün


Oyuncular: Hakan Gün, Hasan Gündoğdu, Ertuğrul Doğancan, Emre Ertunç, Mesut Gün


Yazan: Grimm Kardeşler


Yöneten: Abdullah Gün


Web Sitesi: http://www.toyistanbul.com/

3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : Toy İstanbul

Mekan Adresi : Maçka Gmall Harbiye, Kadirgalar Cad. No: 3

Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 30: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 30: 00

Kategori : Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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