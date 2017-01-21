Müzikli çocuk oyunu, "Bremen Mızıkacıları", Tiyatro Mie tarafından sahneleniyor.



Yıllarca değirmene un taşıyıp sahibine yardımcı olan bir eşek vardır. Yaşlandığı için kovulur. Eşek işe yaramayacağı için çok üzülse de bir hayalini gerçekleştirebileceğini fark edip mızıkasını alıp müzik yapmak için yollara düşer. Uzun yolculuğu sırasında, kendi gibi yaşlandığı için kovulan hayvanlarla tanışır köpek, kedi, horoz onlara hayalini anlatır. Bu hayali birlikte gerçekleştirmek için dört hayvan yola koyulurlar. Çok yorulup acıkan dört kafadar tepenin ardında ışığı yanan bir ev görürler. Eve yaklaştıklarında konuşmalardan evde yaşayanların iyi adamlar olmadığını fark ederler. Dört kafadar el ele verip yeni planlar yaparlar.



Sürpriz planı izlerken gülmekten kırılacaksınız.



Uyarlayan: Salim Dörtcan



Müzik: Tuğrul Aray