Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu



Grimm Kardeşlerin ünlü hikayesinden bir uyarlama



Oyunumuzda, evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz'un hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadeleleri anlatılmaktadır.



Eşek, yaşlandığı için ev sahibi ona kötü davranmakta ve hor görmektedir. O da çareyi kaçmak da bulur. Yine köpek de yaşlandığı ve eskisi gibi avlanamadığı için sahibi tarafından kovulmuştur. Kedi ise tembel olduğu ve bir işe yaramadığı gerekçesiyle evinden sokağa atılmıştır. Horoz ise eve gelen misafirler için kesip yenmek istediği için kaçmıştır. Tüm hayvanların yolları kesişir ve Bremen'e gidip Belediye Bandosuna katılmaya karar verirler.



Ancak bu oyunumuzda Kahramanlarımız kendilerine ait bir dünya kurma fikri ile çalışmalara başlarlar. Kendi evleri kendi bandoları olacak ve özgürce doğada yaşayacaklardır; ama başları bir gece Yeni Dünya Bandosu Çalışmalarından eve dönerken derdi girer…



Oyunumuz: Black Light Kukla Tiyatrosu Tekniği ile Çizgi Film Tadında Tiyatro İzleme Fırsatı Sunmaktadır.



Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Genel İzleyici





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 23.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 14: 00: 00



Kategori : Bremen Mızıkacıları



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır