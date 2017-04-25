Bremen Mızıkacıları 23 Nisan'da Yeniden Miniklerle Buluştu

Çocukların hayal dünyalarını geliştirmek ve düşünce kabiliyetlerini arttırmak amacıyla il genelinde çocukları eğlenceli oyunları ile buluşturan Şehir Tiyatrosu 'Bremen Mızıkacıları' adlı eğitici ve öğretici çocuk oyununu 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Antakya Atatürk Parkı'nda miniklerin beğenisine sundu.

EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ OYUN İLE MİNİKLERE HAYVAN SEVGİSİ AŞILANDI

Derlemesini ve yönetmenliğini Şehir Tiyatrosu'nun başarılı sanatçılarından Süheyla Koçak'ın yaptığı 'Bremen Mızıkacıları' adlı çocuk oyununda sahiplerinin artık yaşlandıkları için işe yaramadıkları düşüncesiyle evden kovduğu eşek, horoz, köpek ve kedi yolda tanışıp, bir müzik grubu kurma hayaliyle, Bremen'e doğru yola çıkarlar. Yolculuk esnasında bir eve giren hırsızları korkutup kaçırarak ev sahiplerine yardım eden dostlarımız, tekrar kendilerini işe yarar hissederek, yeni bir yuva edinmesinin sahneye yansıttığı oyun minikler tarafından büyük beğeni ve ilgiyle izlendi.

ŞEHİR TİYATROSU HATAY'IN HER YERİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK

Sessiz dostlarımızın sokağa terk edilmemesi gerektiğini sahnedeki muhteşem performansıyla gösteren HBB Şehir Tiyatrosu ekibi, minikleri hayvan sevgisi aşılayan oyunla buluşturmanın haklı gururunu yaşadı. Keyifli oyunun ardından minikleri çeşitli hediyelerle buluşturan HBB Şehir Tiyatrosu'nun başarılı oyuncuları, büyükten küçüğe hitap eden oyunları il genelinde sahnelemeye devam edileceğini belirtildi.

