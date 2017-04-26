Brassmania'dan Mudanya'da Müzikal Gezinti

Caz müzik keyfi yaşatan grup performanslarıyla ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Türkiye'de gerçekleşen ilk uluslararası brass kenteti olan Brassmania grubu, Mudanya Belediyesi Nisan ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Mudanyalı müzik severlere keyifli bir akşam yaşattı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Belediye Başkan Yardımcısı Metin Şen'in yanı sıra birim müdürleri ile Mudanyalı müzik severler katıldı. Romanyalı trompet sanatçıları Julian Lupu ve Renato Lupu, Alman trombon sanatçısı Peter Körner, Japon tuba sanatçısı Noriyoshi Murakami ile Türk sanatçılar Cem Güngör ile Billur Ongun'dan oluşan "Brassmania" konser boyunca müzikseverleri müzikal bir dünya turuna çıkardılar.

BAROK'TAN CAZ'A MÜZİK TURU

Türkiye'de ilk kez yepyeni bir tınıyı dinleyicilerle buluşturan grup, "Zor ama güzel" olanın peşinden giderek hem günümüz Türk bestecilerinin yapıtlarını hem de Barok'tan Caz'a müzik literatüründeki önemli eserleri aranje ederek yorumluyor. Gerçekleşen etkinlikte Japonyalı tuba sanatçı Murakami, sergilediği performans ve sempatik tavırlarıyla izleyenlerin sevgisini kazanırken, grup her müzisyenin ülkesinin tınılarından esintiler taşıyan eserlerle, Mudanyalılara adeta bir müzikal gezinti yaşattı. Konser sonunda Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Metin Şen sanatçılara teşekkür etti.