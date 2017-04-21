Bp Petrol Sızıntısının Zararı 17.2 Milyar Dolar Olarak Belirlendi

2010 yılının Nisan ayında gerçekleşen BP'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısının doğaya olan zararı 17.2 milyar dolar olarak tespit edildi.



Journal Science'ta yayınlanan bilimsel çalışmada, altı yıl boyunca BP'nin Meksika Körfezi'ndeki 134 milyon galonluk petrol sızıntısının etkileri araştırılmış. Araştırmacılar, BP sızıntısının zarar verdiği doğal kaynakları, insanlara bir daha böyle bir felaket olursa hasarın ne kadarını karşılayabileceği sorulmuş.



BP petrol sızıntısı; denizi, hayvanları, balık ve mercanları hatta insanları etkilemişti. Bunun üzerine araştırma yapan grup, Amerikalıların bu kazaya biçtiği toplam değerin 17.2 milyar dolar olduğunu ortaya koydu.



BP sızıntısından bir ay sonra, U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration'ın verdiği emirle araştırmacılar, oluşan hasarı değerlendirmeye başlamıştı. Buna göre, ortalama bir hane BP gibi sızıntılara engel olabilmek adına vergilendirmelerine ek olarak 153 dolar daha ödeyebileceği ortaya çıkmış. Bu rakam toplam hane sayısıyla çarpılınca da son olarak 17.2 milyar dolar elde edilmiş.



Çalışma, petrol sızıntısından sonra ortaya konmuş ilk finansal hesaplama olarak dikkat çekiyor.



Deepwater Horizon petrol kazası 11 çalışanın hayatını kaybetmesine sebep olmuş ve 87 gün süren petrol sızıntısını tetiklemişti.