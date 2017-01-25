Bp Enerji Görünüm Raporu

British Petroleum (BP) 2035 yılı itibarıyla küresel enerji talebinin yaklaşık yüzde 30 oranında artmasının beklendiğini açıkladı.



BP'nin "Enerji Görünümü" raporunda küresel enerji talebinin gelişen piyasalardaki yükselen refah seviyesinin etkisiyle 2035 yılı itibarıyla yüzde 30 oranında artmasının beklendiği belirtildi.



Raporda teknolojik gelişmeler ve çevresel endişeler nedeniyle sektördeki enerji skalasının değişim gösterdiği, buna rağmen petrol, doğalgaz ve kömürün 2035 yılına kadar temel enerji kaynakları olarak kalmaya devam edeceği vurgulandı.



Doğalgaz sektörünün petrol ve kömür sektörlerine kıyasla daha hızlı bir büyüme gösterdiği, sıvılaştırılmış gaz (LNG) sektörünün ise küresel doğalgaz sektörünün itici gücü olmasının beklendiği ifade edildi.



Petrolün ise talebin yavaşlamasına rağmen büyüme gösterdiği, küresel kömür tüketiminin ise yakın zamanında zirve seviyesini gördüğü kaydedildi.



Raporda, yenilenebilir enerjinin tüm enerji sektörü içerisinde en hızlı büyümeyi kaydederek son 20 yılda yaklaşık dört kat büyüdüğü aktarıldı.



Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan BP Grubu Üst Yöneticisi Bob Dudley, "Küresel enerji ortamı değişiyor. Hızlı büyüyen gelişen ekonomiler geleneksel talep merkezlerinin yerini alıyor. Teknolojik gelişmeler ve çevresel faktörlerle enerji karışımında kaymalar yaşanıyor. Endüstrinin değişen enerji ihtiyaçlarına cevap vermek için uyum sağlamaya her zamankinden fazla ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.