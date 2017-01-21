Bozyazılı Öğrencilere Karne Hediyesi Kar

Mersin'in Bozyazı ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, okul bahçesinde kar sürprizi yaşadı. Bozyazı Belediyesi'nin karne hediyesi olarak okul bahçesine getirdiği karı gören çocuklar büyük şaşkınlık yaşadı.



Bozyazı Belediyesi tarafından kamyonlarla getirilen ilkokulların ve ortaokulların bahçelerine dökülen kar sayesinde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Belediye ekipleri kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezindeki öğrencilerin kartopu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Toros Dağları'ndan okul bahçelerine kamyonlarla taşınan kar sayesinde öğrenciler, kısa süreliğine de olsa doya doya kar keyfi yaşadı. Kardan adam ve kayak yapan çocuklar, kartopu da oynayarak gönüllerince eğlendiler. Çocukların sevincine öğretmenleri ve aileleri de ortak oldu. - MERSİN