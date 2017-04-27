Bozyazı'da Sahipsiz Hayvanlara Otel Konforunda Barınak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bozyazı ilçesinde otel konforunda hayvan barınağı yaptırıyor.



Bozyazı'da aşıboş kedi ve köpeklere sıcak bir yuva olan Gözne yolu üzerindeki Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ek olarak yeni bir barınak inşaatına daha başlandı.



Büyükşehir Belediyesi, özellikle kedi ve köpeklerin daha iyi, hastane ortamında ve daha geniş kapasiteli bir merkezde yaşamalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda hayvanlar doğal yaşam ortamlarından uzaklaştırılmadan, kulübeleri ağaçlar arasında, gölgelik alanlarda kalacak şekilde ayarlanacak ve şeffaf yönetim anlayışı ile vatandaşlar tarafından sahiplenmeye ve ziyarete açık olacak.



Büyükşehir Belediyesi, kaba inşaatı tamamlanan proje ile 200 köpeğe sahip çıkacak. Ormanlık arazi içinde bir kamp alanını andıran görüntüsüyle dikkat çeken projede, 11 çeşitli köpekler için padok, 1 kedi padoğu, hayvan mutfağı, işçi binası, mekanik oda, giriş kapısı ve idari bina olmak üzere 17 tek katlı bina yer alacak. Projede ayrıca ziyaretçilere de hizmet verebilmesi için çocuk oyun alanı ve kameriyeler de inşa edilecek. - MERSİN