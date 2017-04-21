Bozyazı'da Minik Öğrenciler Fidan Dikti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde yenilenen öğretmenevinin bahçesini, anasınıfı öğrencileri yeşillendirdi. Minik öğrenciler, Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan ile birlikte bahçeye fidan dikti.



Bozyazı Öğretmenevinin yenilenen bahçesini yeşillendirmek amacıyla anasınıfı öğrencilerinin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Bozyazı İlkokulu anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen Kaymakam Taşdan, bahçeye miniklerle birlikte çam fidanı dikti. Keyifli anların yaşandığı etkinlikte, minik öğrenciler öğretmenevi bahçesine fidan dikerek, gönüllerince toprakla oynadılar.



Kaymakamı Taşdan, en büyük görevlerden birinin doğayı ve ormanları korumanın yanında gelecek nesillere orman ve ağaç sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Minik öğrencilerle beraber fidan dikmenin ayrı bir mutluluk olduğunu vurgulayan Taşdan, "Fidanları toprakla buluşturacak ve o doğa sevgisinin tohumlarını da miniklerimizin kalbine gömeceğiz" dedi.



Bu etkinliğin duyarlılık anlamında çocukların zihninde yer edeceğine emin olduğunu, ağaç dikmenin büyük bir sosyal faaliyet ve hayır olduğunu belirten Taşdan, "Daha temiz bir hava, daha yeşil bir dünya için ağaç dikelim. Öğrencilere ağaç sevgisini aşılamak ve bugünü onlarla paylaşmak çok güzel bir duygu. Çocuklarımız diktikleri bu ağaçlarla birlikte büyüyüp, onlar gibi gelişecekler ve bizim geleceğimizin kökleri olacaklar" diye konuştu. - MERSİN