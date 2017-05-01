Bozyazı'da Kınalı Kuzular Askere Uğurlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde askere gidecek gençler, ellerine kına yakılarak uğurlandı.



İlçede gelenek haline gelen 'Asker uğurlama gecesi', bu kez 1997/2 tertipler için yapıldı. Belediye Düğün Salonunda yapılan geceye askere gidecek gençlerin aileleri, yakınları ile arkadaşları katıldı. Vatani görevini yerine getirecek olan asker adayları için düzenlenen gecede, askere gidecek gençler geceye katılanları salonun girişinde karşıladı.



'Vatanına göz dikeni ez oğul' türküsü ve havai fişek gösterileri eşliğinde salona giren gençler, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Sırtlarına ay yıldızlı şalı takan gençler, orkestranın çaldığı bir birinden güzel parçalar eşliğinde salondakilerle birlikte oynadı. Asker adaylarının ellerine anneleri tarafından kınalar yakılırken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. - MERSİN