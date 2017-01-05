Bozüyüklü Yazar Kurulay Yılmaz 'Nur Saraylarının Sakinleri' Kitabını Yeniden Derledi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde araştırmacı yazar Kurulay Yılmaz'ın, daha önce 'Nur Saraylarının Sakinleri' isimli kitabı bir takım ilaveler ve düzeltmeler yapılarak 'Bozüyüklü şehitlerimiz ve gazilerimiz' adı altında yeniden basıldı.



Kurulay Yılmaz, kitabıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kitapta, son dönem savaşlarında Plevne, Balkan Harbi, 1.'inci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 2.'inci Dünya Savaşı ile Kore ve Kıbrıs savaşlarında Bozüyük halkının yaşadıkları ilginç olaylar ve savaş hikayeleri anlatılmaktadır. Olayları yaşayanlar şu an hayatta değildir. Daha önce kitapta bilgi paylaşımında bulunan vatandaşların çoğunluğu da vefat etmiştir. Yeni kitabımda ise olaylara şahit olanların yakınlarından derleme bilgiler toplayarak bu kitabımı oluşturdum. Bir nebze de olsa geçmişimize ışık tutmaya çalıştım. Faydalı olacağını temenni ediyor, okuyucularım gösterdiği ilgi ve alakaya teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK