Bozüyüklü Sporcu Dünya Üçüncüsü Oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan genç sporcu Zübeyir Kaan Zümbülcan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ISF World Schools Championship Swimming'de (Dünya Okul Sporları Yüzme Şampiyonası) dünya üçüncüsü oldu.



17 finalist ülkeden katılan 281 sporcu dünya şampiyonluğu için kıyasıya yarıştı. Türkiye Okul Sporları Yüzme Şampiyonasında Türkiye şampiyonu olan TED Mersin Koleji Lise Erkek Yüzme Takımında yer alan 2000 doğumlu Bozüyüklü Zübeyir Kaan Zümbülcan, 4 x 50 yüzme bayrak yarışında dünya ikincisi oldu. Takım halinde de yarışan yüzücü Zübeyir Kaan Zümbülcan, 450 Karışık Bayrak Yarışında da takım halinde dünya üçüncüsü olarak büyük başarıya imza attı.



Zümbülcan, önümüzdeki yıl Fas'ta düzenlenecek olan GYMNASIADE ve 2019'da Brezilya'da yapılacak olan ISF Dünya Okul Sporları Şampiyonasında daha güçlü ve hedefi daha yüksek olan geniş kapsamlı olarak çalışmalarına başladı. - BİLECİK