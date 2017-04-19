Bozüyüklü Gençlerden Örnek Davranış

Bozüyük Belediyesi ile Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan Değerler Eğitimi ve Yardımseverlik Projesi hayata geçirildi.



Proje kapsamında görev alan Bozüyüklü gençler pazar alışverişi yapan vatandaşlara torbalarını taşıyarak yardım etti. Bozüyük Salı pazarında kurulan stantlarda bir araya gelen gençler, gruplara ayrılarak pazarda alış veriş yapan vatandaşlara alışveriş torbalarının taşınmasında yardımcı oldu. Yapılan etkinlik özellikle aldığı malzemeleri taşımakta güçlük çeken vatandaşlar tarafından büyük bir memnunlukla karşılandı. Bu etkinlik sayesinde kendilerinden yaşça büyük insanlara yardım eden gençler, onlarla sohbet ederek deneyimlerinden yararlanma fırsatı da buldu. Gençlerin bu anlamlı etkinliği vatandaşlardan tam puan alırken vatandaşlar etkinliğin gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti. - BİLECİK