Bozüyük'ten Kısa Kısa

Bozüyük ilçesinde 2016 yılında 537 çiftin dünya evine girdiği bildirildi.



Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin toplumun çekirdeği olduğunu dile getirerek, belediye olarak yeni yuvaların kurulmasına vesile olduklarını kaydetti.



Mutlu anlarında yeni çiftlerin yanında olmanın kendilerini sevindirdiğini vurgulayan Bakıcı, "Modern nikah salonuyla genç çiftlere, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları modern ve nezih bir ortam sunuyoruz. Kurulan her yuvanın vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak bir aile yuvası olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Bakıcı, 2016 yılında 537 çiftin dünya evine girdiğini kaydetti.



Marketlerde denetim



Bozüyük Belediyesi, kentte faaliyet gösteren marketleri denetledi.



Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmeleri amacıyla satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri ile raf üzerindeki ücret tarifeleri kontrolü ile son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği kaydedildi.



Ayrıca, genel temizlik, gıda maddelerinin muhafazası ve personelin iş elbiselerinin denetlendiği belirtilen açıklamada, farklı kalemlerde son kullanma tarihi geçmiş 50 ürüne imha edilmek üzere el konulduğu bildirildi.