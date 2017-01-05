Bozüyük'te Zehir Tacirlerine Büyük Darbe

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen başarılı operasyonda zehir tacirlerine büyük darbe vuruldu.



Edinilen bilgiye göre, dün geceki başarılı operasyonda; uygulama noktasında 24 VU 928 ve 34 CBY 73 plakalı 2 araca 'Dur' ihtarında bulunuldu. Bu ihtara uymayan araçlar kaçmaya başladılar. Yaşanan kovalamaca sonrasında araçlardan biri çevre yolu kenarında bir alışveriş merkezi önünde durduruldu. Diğer araçta ilçe merkezi belediye kavşağında yolu kesen polis aracına çarparak durdurulabildi. Araçlarda bulunan toplam 5 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 6 kilo civarında kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerden A.K., F.B., F.Y., E.Y. ve E.N. yakalanarak Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorguları alınmak üzere gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.



Öte yandan kubar esrarın İstanbul'dan Bozüyük ilçesine getirildiği öğrenilirken, şüphelilerden 2'sinin Bozüyüklü diğer 3'ünün yabancı olduğu kaydedildi. - BİLECİK