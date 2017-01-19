Bozüyük'te Tütüm Mamulü Satış Yerlerine Denetim

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tütün ve tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine denetim yapıldı.



Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine gerçekleşen denetimde, iş yeri açma ruhsatı ve ruhsat dışı faaliyetler incelendi.



İki ayrı iş yerinde yapılan incelemede, açıkta satış yapıldığı ve bandrolsüz olduğu tespit edilen yaklaşık 24 kilo tütün ve 248 kutu makarona el konulurken, iş yeri sahipleri hakkında tutanak tutularak, yasal işlem başlatıldı.