Bozüyük'te Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle tören düzenlendi.



Cumhuriyet meydanında düzenlenen törende ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, yaptıkları görevin önemine değindi. Güner, "Polis anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerin kendisine verdiği yetki ile cesaret, feragat ve fedakarlıklarla gece gündüz demeden görevini yapmaktadır. Devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için kutsal yemine bağlı kalarak gerektiğinde canını ve malını feda etmekten çekinmeyecektir. Polis Teşkilatımızın 172. yılını kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun" dedi.



Daha sonra İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner ve birim amirleri tarafından ziyaret edilerek program akışı hakkında bilgilendirildi. Kaymakam Hasan Yaman da, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner nezdinde ilçede görev yapan tüm polis ekiplerinin haftasını kutladı. Ardından İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından Emniyet Müdürlüğü lokalinde tebrikler kabul edildi. Ayrıca öğlen namazına müteakip Merkez Kasımpaşa Camiinde şehitler için mevlit okutularak cami cemaatine pilav ikramında bulunuldu.



Törene, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, ilçe emniyet müdürlüğü birim amirleri, vatandaşlar ve emniyet müdürlüğü personeli katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki tebriklerin kabulüne ise ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş katıldı. - BİLECİK