Bozüyük'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Yaşar V. (56) yönetimindeki 11 DJ 501 plakalı yolcu otobüsü, İsmet İnönü Caddesi Diş Hastanesi kavşağında Hüseyin Ü. (28) idaresindeki 11 DK 393 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otobüste yolcu olarak bulunan Nevriz Ö. (66), Abdülhamit S. (58) ve Cemile K. (50), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.