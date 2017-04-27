Bozüyük'te Teog Sınavları Sorunsuz Tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı TEOG sınavı sorunsuz olarak tamamlandı.



Öğrenciler TEOG sınavının ilk gününde Matematik, Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ikinci gününde Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin yer aldığı sınavlarda ter döktüler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, sınavların sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm görevlilere teşekkür etti. Çelik, "Bin 36 öğrencimizin katıldığı TEOG sınavı ilçemizde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Görev alan yönetici öğretmen ve personelime teşekkür ediyorum. Yine sınavın huzurlu ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlayan ilçe jandarma komutanlığı ekipleri ve emniyet mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Kitapçıkların dağıtımı ve taşınması noktasında araç desteği veren Bozüyük Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.



İlçe genelinde eğitim veren 17 ortaokulda toplam bin 36 öğrenci sınava katılırken, 75 salonda yapılan sınavlarda 532 öğretmen görev yaptı. 46 emniyet personeli de sınavların huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi noktasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. - BİLECİK