Bozüyük'te Teog İlk Gün Sınavları Tamamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı TEOG sınavlarının ilk günü tamamlandı.



Öğrenciler TEOG sınavının ilk gününde Matematik, Türkçe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yer aldığı sınavlarda ter döktüler. İlçe genelinde eğitim veren 17 ortaokulda toplam bin 36 öğrenci sınava katılırken, 75 salonda yapılan sınavlarda 266 öğretmen görev yaptı. 30 emniyet personeli de sınavların huzurlu bir şekilde gerçekleşmesi noktasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. - BİLECİK