Bozüyük'te Şüpheli Ölüm

Bozüyük ilçesinde, 69 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Bozüyük'te Şüpheli Ölüm

Bozüyük ilçesinde, 69 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aksu Tekke Köyünde yalnız yaşadığı öğrenilen Selim Ahmet Aydın'dan haber alamayan yakınları, köye gitti.

Eve giren yakınları, Aydın'ın cansız bedeniyle karşılaştı.


Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürülen Aydın'ın cesedi, buradan Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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