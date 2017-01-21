Bozüyük'te Sokak ve Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı.



Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde belirlenen noktalara mama ve su kapları konuldu.



Zorlu kış şartlarında kuşların, sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek için kırsal bölgelere de buğday ve ekmek bırakıldı.