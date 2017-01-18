Bozüyük'te Soba Zehirlenmesi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesinde ikamet eden Rahime Tosun (83) isimli yaşlı kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden oğlu tarafından hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle evde ilk müdahalesi yapılan yaşlı kadın, Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yetkililer, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BİLECİK