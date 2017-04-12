Bozüyük'te "Sistem Değişikliğini Konuşuyoruz Toplantısı"

Bozüyük ilçesinde, "Sistem Değişikliğini Konuşuyoruz" başlıklı toplantı gerçekleştirildi.



Bozüyük Kent Konseyi ve Bilecik Giyim Mensucat Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan, 16 Nisan'da halkoyuna sunulacak anayasa değişikliğinin daha önceki değişikliklerden farklı olduğunu söyledi.



Oğan, anayasa değişikliğinin esas yapıyı doğrudan değiştiren bir teklif olduğunu, bu teklifin de ülkeyi öne taşıyacak bir süreci başlatacağını dile getirdi.



Moderatörlüğünü Sivil Dayanışma Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin'in yaptığı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, anayasa değişikliğinin sistemdeki ikiliği ve vesayeti ortadan kaldıracağını ifade etti.



Değişen zamanla dünyada ekonomik ve siyasi güçlerin farklı taraflara kaydığını belirten Köroğlu, "Ülkemiz ise bu güçlerin arasında önemli bir bölgede bulunuyor. Türkiye genç nüfusuyla, kararlılığıyla, inancıyla, tarihi birikim ve kültürüyle gelecekte büyük rol oynayacak ülkelerden biri olacaktır. Mevcut sistemin ise bu süreçte devam etmesi mümkün değil. Çift başlılık ortadan kaldırılarak ülke ikilikten uzak olmalıdır." diye konuştu.



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da anayasa değişikliğinin güçlü bir yönetim modeline geçişin değişikliği olduğunu anlattı.



AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga belde Başkanı Selim Tuna ve vatandaşların katıldığı toplantının son bölümünde konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.