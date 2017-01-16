Bozüyük'te Otomobil Park Halindeki Tır'a Çarptı, 2 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, otogar karşısında meydana gelen kazada, Burhan A.(31) idaresindeki 34 KE 0407 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda yol kenarında park halinde bulunan TIR'a çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İsmail U.(46) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK