Bozüyük'te Öğrencilere Polislik Mesleği Tanıtıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kumral Abdal Anadolu Lisesinin ortak çalışmasıyla 10'uncu sınıf öğrencileri polislik mesleği hakkında bilgilendirdi.



Okulun konferans salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, öğrencilere polislik mesleğini tanıttı. Müdür Güner, kolluk, polisin tanımı, polisin görevleri, Polis Meslek Yüksek Okullarına giriş şartları konusunda bilgiler verdi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin tanıtımı ve görevleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. Bilgilendirme sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Programa Okul Müdürü Ali Bilgin ile birlikte öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK