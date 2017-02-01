Bozüyük'te Klimalı Otobüs Durağı Hizmete Açıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde fabrikası bulunan iklimlendirme sektöründe hizmet veren Demirdöküm şirketi, ilçe belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen çalışma sonucunda yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atarak, "Klimalı durak" projesini hayata geçirdi.



Demirdöküm Üretim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban, yazılı açıklamasında, Bozüyük tesislerinde ürettikleri kombi, şofben, termosifon, panel radyatör ve solar sistemlerini 47 ülkeye ihraç ettiklerini kaydetti.



Türkiye ekonomisine katma değer yarattıkları Bozüyük'ün, stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Çoban, "Bozüyüklülerin ulaşımda yaşadığı mevsimsel zorlukları en aza indirmek için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı başta olmak üzere yönetim kadrosu ve çalışanlarının vizyoner girişimi sayesinde bu proje hayata geçti. Hem üretim sürecinde hem de üretim sonrasında toplum çıkarlarını gözeten bir şirket olarak geliştirilen projeyi desteklemekten mutluluk duyduk. İlçemize, tüm Bozüyüklülere hayırlı ve uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.



Çoban, Bozüyük Devlet Hastanesi Yeşil Kent Hizmet Binası ana giriş kapısında kullanıma açılan "Klimalı durak" ile vatandaşların toplu taşıma araçlarını beklerken kışın soğuğundan ya da yazın sıcağından etkilenmeyeceğini belirtti.