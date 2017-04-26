Bozüyük'te "Kariyer Günleri"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencileri için "Kariyer Günleri" düzenlendi.



Okul Müdürü Ali Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Okulumuzda farklılıkları ortaya koymak için çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize hitap etmeye çalışıyoruz.



Öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle okulumuzu sosyal, sportif ve akademi başarıyı yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Öğrencilerimizi öncelikle ahlaklı ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmeye gayret ediyoruz." dedi.



Kariyer günlerini organize eden Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hasan Soylu da, "Öğrencilerimizin akademik planlamayı yaparken meslek gruplarını yakından tanımasını sağlamak için kariyer günlerini düzenledik. Öğrencinin meslek gruplarını kağıt üzerinde değil yüz yüze gelerek tanımasını sağlamak istiyoruz.



Ayrıca merak ettikleri soruların sorulması imkanını da veriyoruz. Bu etkinliği, haftada iki farklı meslek gurubunu tanıtarak, dönem sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.