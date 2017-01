Bozüyük'te Huzur Toplantısı Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamlığın öncülüğünde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nın çalışmalarının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kaymakam Hasan Yaman'ın katılımlarıyla bu kapsamda ilk kez gerçekleştirilen toplantıda 2016 yılında ilçe genelinde gerçekleşen asayiş ve trafik olayları ile toplum destekli olarak yapılan faaliyetler anlatıldı. Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Hasan Yaman, kendi anlayışında kamu yönetiminde vatandaşın düşüncelerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Yaman konuşmasında, "Bu toplantılarda önemli olan sizlerin görüşleri ve düşüncelerinin bizlere aktarılmasıdır. Bu yüzden toplantının amacına ulaşılabilmesi için çekinmeden düşüncelerinizi, varsa verilerinizi, eleştiri ve tenkitlerinizi dinlemek üzere buradayız. Emniyet ve Jandarma yetkililerimiz ile birlikte diğer kurum müdürlerimiz de buradalar. Onların birimleriyle ilgili olarak da merak ettiğiniz soru ve sorunları aktarabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarımız çarşıda, pazarda, kendilerini ziyaret ettiklerimizde ve bu tür toplantılarda bizlere sıkıntıları söylemezlerse çalışanlar ve idareciler her şeyin yolunda olduğunu düşünebilir. Bizim kendimizi değerlendirmemiz ve geri besleme yapabilmemiz için sizin önerileriniz çok faydalı olacaktır. Bu yüzden ben sizlerden varsa sıkıntı ve şikayetler çekinmeden ifade etmenizi istiyorum. Çünkü benim anlayışımda kamu yönetiminde sizlerin düşünceleri büyük önem arz ediyor. Onun için bu toplantıların amacına ulaşabilmesi için sizlerin görüşleri bizler için önemli" dedi.



Toplantıda ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından slayt gösterisi eşliğinde 2016 yılı döneminde ilçede yaşanan asayiş olayları ve toplum destekli polislik faaliyetleri konusunda bilgiler verdi. Emniyet Müdürü Hakkı Güner, ilçede yaşanan asayiş olaylarının yüzde 95'inin çözümlenerek faillerinin yakalandığını söyledi. 2016 yılında 2096 olayın meydana geldiğini ve bu olaylardan 153 tanesinin faili meçhul olarak kaldığını kaydetti. Özellikle dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek vatandaşların bu konuda uyanık olmalarını isteyen Güner, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan para istemeyeceğini hatırlatarak özellikle telefon dolandırıcılığı konusunda uyardı. Faili meçhul olayların genelde bu gibi dolandırıcılık olaylarının bir sonucu olduğunu belirtti. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin yıl içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Ardından İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can tarafından da slayt gösterisi eşliğinde 2016 yılı döneminde belde ve köylerde yaşanan asayiş olayları ve jandarma faaliyetleriyle ilgili sunum yapıldı. Binbaşı Süleyman Can da 2016 yılında belde ve köylerde 652 olayın meydana geldiğini söyledi. Yapılan jandarma faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Köy ve beldelerde şüpheli görünen kişi veya durumlar hakkında kendilerine bilgi verilmesinin faydalı olacağını söyledi.



Toplantının soru cevap bölümünde vatandaşlar OEDAŞ'tan şikayetçi oldular. Sürekli olarak elektrik kesintisi ve sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar "Mağduriyet gidermeye gelince kimse yok, ama elektrik faturası bir gün geciktiğinde evin kapısında bitiyorlar" diyerek şikayetlerini dile getirdiler.



Konuşma ve sunumların ardından mahalle muhtarlarının istek ve şikayetleri dinlenerek ilgili kurum yetkilileri tarafından cevaplandırıldı. Son olarak vatandaşlardan gelen soru ve şikayetlerin değerlendirilerek cevaplandırılması ile toplantı sona erdi. Toplantıya, Kaymakam Hasan Yaman, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, birim amirleri ve memurlar, mahalle muhtarları, site yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK