Bozüyük'te Huzur Operasyonunun İkincisi Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hafta sonu ilçe genelindeki 5 ayrı noktada eş zamanlı denetim yapılarak ikinci huzur operasyonunu gerçekleştirdi.



İlçe genelinde düzenlenen ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in koordinasyonunda 75 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken 5 ayrı noktada da trafik denetimi yapıldı. 48 iş yerinde ve yol güzergahı üzerinde 107 aracın denetimleri sırasında yapılan kontrollerde 949 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT)'si sorgulandı. Çeşitli suçlardan araması bulunan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 6 iş yeri ve kişi hakkında da işlem yapıldı. İlçenin giriş ve çıkışlarında 5 farklı noktada 91 araç sorgulandı. Araçlar didik didik aranırken yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 8 bin 127 lira para cezası kesildi. 1 araç trafikten men edildi. Vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşam sürdürebilmeleri adına uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - BİLECİK