Bozüyük'te Ev Yangını Korkuttu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında ölen ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Celiloğlu Caddesi Küme evler mevkiinde Murat L.(30)'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören komşuları durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Murat L., sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



Başlangıçta tüp patladığı yönündeki ihbar nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken durumun anlaşılmasının ardından herkes rahat bir nefes aldı. - BİLECİK