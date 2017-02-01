Bozüyük'te Ev Nöbeti Tutanlar Gelen Haberle Yıkıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2'nci etap TOKİ konutlarından ev almak isteyen ve 6 gündür banka önünde nöbet tutan vatandaşlar, satışların kura usulüne göre yapılacağı bilgisini alınca yıkıldı.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Bozüyük'te inşa edilen konutlardan 14'ünün başvuru önceliğine göre satılacağını duyan vatandaşlar, 6 gündür banka şubesi önünde kuyruğa geçerek nöbet tutuyordu. 14 asıl, 1 de yedek olarak sıraya giren vatandaşlar, hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesine rağmen yıllar sonra ilk defa bu kadar yaklaşmış oldukları ev hayallerinden vazgeçmemek için sırada bekledi. Ancak akşam saatlerinde banka yetkililerinin açıklamaları karşısında vatandaşların ev sahibi olma hayalleri suya düştü. Banka yetkilileri, daha önce başvuru önceliğine göre yapılacak satışların TOKİ Genel Merkezi tarafından alınan kararla ilerleyen tarihte kura usulüne göre yapılacağını duyurdu. Bu duyuruyla şoka uğrayan vatandaşlar, mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden bir açıklama beklediklerini belirttiler. Ev için gece gündüz nöbet tutan vatandaşlar, bu defa ise yetkililer tarafından mağduriyetlerinin giderildiğine ilişkin açıklama yapılana kadar banka şubesi önünde bekleyeceklerini belirtti. - BİLECİK