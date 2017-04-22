Bozüyük'te "El Uğraşı Terapisi" Sergisi Açıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören ve el uğraşı terapisi uygulanan hastaların hazırladığı ürünler düzenlenen sergi ile görücüye çıktı.



Hastane Başhekimi Dr. Nurşen Gürsoy, hastaları topluma kazandırmak, kendi ihtiyaçlarını ve gün içinde yapacakları işlemleri yerine getirebilecek hale gelmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Bu bağlamda Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Halk Eğitimi merkezi ile yapılan ortak çalışma neticesinde düzenlenen sergi açılışı gerçekleştirildiğini anlatan Dr. Gürsoy, çalışmalarla ilgili olarak "Bu merkezimizde bulunan hastalarımıza uygulanan terapi ile hastaları topluma kazandırmak, kendi ihtiyaçlarını ve gün içinde yapacakları işlemleri yerine getirebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Ağır psiko sosyal bozukluğu olan hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde tedavi ve terapi gibi hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetleri yürütürken, yeri geldiğinde evde sağlık hizmetinden, yeri geldiğinde ise Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezinden faydalanarak hizmeti yürütmeye çalışmaktayız" dedi.



Sergi açılışına, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Burak Öztop, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, Hastane Başhekimi Nurşen Gürsoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, hastane idareci ve görevlileri, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK