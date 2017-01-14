Bozüyük'te Dolmuş Ücretleri Zamlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 17 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda zam geldi. Zamlı tarife 14 Ocak tarihi itibariyle uygulamaya konuldu.



Zamlı tarifeyle birlikte daha önce 1.25 TL olan öğrenci ücreti 1.50 TL'ye, 1.50 TL olan normal tarife ücreti ise 1.75 TL'ye yükseldi. Bugün dolmuşlara binen vatandaş ise zamlı tarife karşısında şaşkınlık yaşadı. Zam oranının yasal sınırların üzerinde olduğunu belirten vatandaşlar, uygulamaya tepki gösterdiler. Vatandaşlar, büyük şehirlerde daha uzak mesafelere gidilmesine rağmen ücretlerin makul olduğu, ancak burada daha kısa mesafeler arasında çalışılmasına rağmen ücretlerin yüksek olduğunu savundular. - BİLECİK