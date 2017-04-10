Bozüyük'te depo yangını 4 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alına bildi



BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Fabrikasının 3 nolu deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir yolu üzeri 4. kilometrede bulunan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Tesisinin 3 nolu deposunda dün gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, Bozüyük itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınırken yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlatıldı. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı olayı yaşanmazken depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Diğer taraftan ilçe Kaymakamı Hasan Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da yangın mahalline gelerek yangının çıkış sebebiyle alakalı yetkililerden bilgi aldılar.