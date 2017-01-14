Bozüyük'te Çarpışan Tırlar Trafiği Kapattı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki tır ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı.



Edinilen bilgiye göre, Söğüt kavşağı yakınlarında, Saffet Ş. idaresindeki 26 PZ 763 plakalı tır ile İsmail Ö. idaresindeki 16 PD 655 plakalı tır çarpıştı. Tırların arkasından gelen Sezgin Hakkı Ç. idaresindeki 41 E 1878 plakalı otomobil de duramayarak önündeki tıra çarptı. Kazada Bozüyük-Eskişehir karayolu kısa süreliğine trafiğe kapanırken kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol yeniden trafiğe açıldı. Kazada tır sürücüsü Saffet Ş. hafif şekilde yaralandı. Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK