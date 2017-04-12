Bozüyük'te Camilerde Bahar Temizliği

Bozüyük Belediyesi tarafından havaların ısınması ile birlikte vatandaşların daha temiz ortamlarda rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan temizlik çalışmaları hız kazandı.



İlçe genelindeki 33 cami ve mescitte detaylı olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları yapılan planlama çerçevesinde tamamlanacak. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerin daha temiz olması için camlar ve duvarlar silinirken ayakkabılıklar ve girişlerde temizleniyor. Camilerdeki temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla devam ettiğini belirten yetkililer "Bozüyük'te her zaman temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaların ısınması ile birlikte camilerimizdeki çalışmalarımıza hız vererek bahar temizliği yapalım istedik. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri için de çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz" dediler. - BİLECİK