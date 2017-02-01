Bozüyük'te Bir Klimalı Durak Daha Yeşil Camii'nin Önünde Yerini Aldı

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe genelinde belirlenen noktalara yerleştirilen ve kamuoyunda geniş yer bulan klimalı duraklardan bir yenisi daha Yeşil Cami önündeki yerini aldı.



İşçilerin yoğun olarak servis beklediği noktaya yerleştirilen klimalı durak özellikle çevredeki vatandaşlar tarafından oldukça beğeni toplarken, çalışmaları yakından inceleyen ve ekiplerin başında bulunan Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu; "Vatandaşlarımızın servis ve dolmuş beklerken hava koşullarından etkilenmemeleri için başlattığımız "klimalı durak" çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki durağımızda mahalle sakinlerine ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.



Çalışmaları yakından takip eden Başkan Yardımcısı Avcıoğlu, daha sonra vatandaşların daveti üzerine bir kahvehaneye gelerek vatandaşlar ile görüştü, sorulan soruları yanıtladı ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu. - BİLECİK