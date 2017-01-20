Bozüyük'te Başkanlık Sistemi Anlatıldı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Yediler Mahalle Konağı'nda düzenlenen Mahalle İstişare Toplantısı'na katıldı.



Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu konuların başında gelen başkanlık sistemi ile ilgili olarak AK Parti Hükümeti Mecliste çalışmalarına devam ederken, tüm Türkiye'de olduğu gibi Bozüyük'te de başkanlık sistemi gündemin başındaki yerini aldı. Milletvekilleri oylamalarına devam ederken, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı tarafından Yediler Mahalle Konağı'nda düzenlenen mahalle toplantısında başkanlık sisteminin gerekliliği, Türkiye'ye getirileri, ülke iç dinamiklerinin belirlenmesinde başkanlık sisteminin avantajları konusunda hususlar görüşüldü. Toplantıya, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Başkan Yardımcısı Hayrettin Eldemir, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam ve çok sayıda partili katıldı.



Toplantının başlamasının ardından ilk olarak söz alan İlçe Başkanı Mesut Çetin, "Sokak sokak, ev ev, gerekirse her vatandaşımıza tek tek başkanlık sisteminin önemini ülkemize getirilerini ve buna karşı çıkanların kimler olduğunu anlatmalıyız. Bu ülke tüm bu oynanan oyunlara rağmen yükselecek ve büyümeye devam edecektir" dedi ve mecliste çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren milletvekillerine kolaylıklar diledi.



İlçe Başkanı Mesut Çetin'den sonra söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise, "Bizler AK Parti olarak çalışmaları ve oylaması hızla devam eden başkanlık sistemini vatandaşlarımıza en iyi ve en doğru şekilde anlatmak zorundayız. İnsanlar ne olduklarını bildikleri takdirde bu sistemin ne kadar gerekli olduğunu ve geçmişte ülkemizin atlattığı kötü günlerin bir daha asla yaşanamayacağını göreceklerdir. Bizler bu salonda bir araya gelmiş ve AK Parti'ye gönül vermiş siz değerli vatandaşlarımız olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



Ardından Bozüyük'te belediyecilik anlayışını değiştirerek, çıtayı yükselten Başkan Bakıcı, kent için yapılacak projeleri Yediler Mahallesi sakinleri ile paylaştı. Toplantının sonunda soru cevap bölümüne geçilerek vatandaşlar tarafından gelen sorular cevaplandırıldı. - BİLECİK