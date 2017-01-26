Bozüyük'te Asayiş Toplantısı

Bozüyük ilçesinde, vatandaş ve mahalle muhtarlarının katılımıyla asayiş toplantısı düzenlendi.



Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, toplantının amacının vatandaşların görüş ve düşüncelerinin ilçe amirlerine aktarılması olduğunu söyledi.



Yaman, şöyle konuştu:



"Toplantının amacına ulaşılabilmesi için çekinmeden düşüncelerinizi, varsa verilerinizi, eleştiri ve tenkitlerinizi dinlemek üzere buradayız. Emniyet ve jandarma yetkililerimiz ile diğer kurum müdürlerimiz de buradalar. Onların birimleriyle ilgili olarak da merak ettiğiniz soru ve sorunları aktarabilirsiniz. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarımız çarşıda, pazarda, kendilerini ziyaret ettiklerimizde ve bu tür toplantılarda bizlere sıkıntıları söylemezlerse çalışanlar ve idareciler her şeyin yolunda olduğunu düşünebilir. Kendimizi değerlendirmemiz ve geri besleme yapabilmemiz için sizin önerileriniz çok faydalı olacaktır."



Toplantısıya Bozüyük Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Bozüyük Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Bozüyük Belediye Başkanı Yardımcısı Nazmi Kuru, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Toplantı, sunum ve konuşmaların ardından, salondakilerin soruların cevaplanmasıyla sona erdi.