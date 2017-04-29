Bozüyük'te 5'nci Huzur Operasyonu Yapıldı

Bilecik'in Bozüyük İlçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelindeki 5 ayrı noktada eş zamanlı denetim yapılarak 5'nci huzur operasyonunu gerçekleştirdi.



İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'in koordinasyonunda 12 ekip ve 62 polis memurunun katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada umuma açık yerler denetlenirken 5 ayrı noktada da trafik denetimi yapıldı. 53 iş yerinde ve yol güzergahı üzerinde 134 aracın denetimleri sırasında yapılan kontrollerde 713 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT)'si sorgulandı. İlçenin giriş ve çıkışlarında 5 farklı noktada araçlar da sorgulanırken trafik yönünden eksikleri bulunan 4 araca cezai işlem uygulandı. Araçlar didik didik aranırken yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine 380 lira para cezası kesildi, 3 araç ise trafikten men edildi. Yapılan denetimler sırasında başka bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi. Vatandaşların rahat ve huzur içinde yaşam sürdürebilmeleri adına uygulamaların yurt genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - BİLECİK