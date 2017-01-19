Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nden Topkapı Sarayı Müzesi'ne Ziyaret

Bozüyük'ün ilk müzesi olan Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'nin kurulum çalışmaları devam ediyor.



Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi kurulum çalışmaları kapsamında Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, Bozüyük Belediye Meclis Üyesi ve Müze Kurulum Koordinatörü Veysel Kılıç ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bal ile birlikte İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Mustafa Sabri Küçükaşçı'yı ziyaret etti. Ziyarette kurulmakta olan Şehir Müzesi ve Arşivi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin sonunda Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, kurulmakta olan müzenin Bozüyük için önemine değinerek, destek ve yardımları için Müze Müdürü Mustafa Sabri Küçükaşçı'ya teşekkür etti. - BİLECİK