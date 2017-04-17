Bozüyük Köyleri 'Evet' Dedi

16 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili yapılan referandumda Bozüyük merkezdeki seçmenlrin çoğu 'hayır' derken ilçeye bağlı 44 köy seçmeni ağırlıklı olarak 'evet' oyu kullandı.



44 köyde toplam 3 bin 567 seçmen bulunurken seçime katılım yüzde 93 olarak gerçekleşti. 3 bin 310 seçmenin oy kullandığı köylerde köylü seçmenin yüzde 58'i (1.870 kişi) evet derken yüzde 42'si (1.361) hayır yönünde oy kullandı. 78 oy ise geçersiz olarak kayıtlara geçti.



Osmaniye köyünden rekor destek



AK Parti'ye kurulduğu günden bu yana her seçimde en büyük desteği veren Osmaniye Köyü, sistem değişikliği ile ilgili referandumda yüzde 92 oy oranıyla en büyük desteği veren köy oldu. 140 seçmeni bulunan köyde 127 kişi sandık başına giderken 112 kişi 'evet' oyu kullandı. 10 kişi ise hayır oyu kullandı, 5 oy ise geçersiz sayıldı. Yine Kovalıca Köyünde de rekor destek gelirken yüzde 91 oranında evet oyu kullanıldı. 127 seçmenin 116'sı 'Evet' oyu kullanırken 11 kişi de 'hayır' oyu kullandı. Yeniüreğil köyü ise bugüne kadar olduğu gibi bu seçimlerde de yüzde 90 oranında destek verdi. Köyde oy kullanan 93 seçmenin 84'ü evet oyu kullanırken 9 kişi ise hayır oyu kullandı. 2 oy geçersiz sayıldı. Ayrıca Yeşilçukurca Köyü'de yüzde 82 oranındaki oy oranıyla destek veren üçüncü köy oldu. Oy kullanan 51 seçmenin 41'e 'evet', 9'u ise hayır yönünde oy kullanırken 1 oy da geçersiz sayıldı.



'Hayır'da rekor Bozalan Köyünde



Bozalan Köyü referandum seçiminde yüzde 84 hayır oyu ile en fazla 'Hayır' oyu kullanan köy sıralamasında ilk sırada yer aldı. 43 seçmenin bulunduğu köyde 36 kişi 'Hayır' oyu kullanırken 7 kişi de sistem değişikliğine 'Evet' dedi. Çaydere Köyü de yüzde 79 'Hayır' oyu ile ikinci sırada yer aldı. 33 geçerli oyun 26'sı 'Hayır', 7'si ise 'Evet' şeklinde gerçekleşti. Muratdere Köyü'de yüzde 71 'Hayır' oyu ile 3. Sırada yer aldı. 173 seçmenin 123'ü 'Hayır', 50'si ise 'Evet' yönünde oy kullandı. Saraycık köyünde 'Hayır' oyu yüzde 63 oranında gerçekleşti. 137 seçmenin 86'sı 'Hayır', 51'i ise 'Evet' oyu kullandı. - BİLECİK