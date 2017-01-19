Bozüyük Kaymakamı Yaman'dan Dodurga'ya Ziyaret

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Kaymakamı Hasan Yaman, göreve başlar başlamaz ilçeyi daha iyi tanımak için başlattığı ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Dodurga beldesini ziyaret eden Kaymakam Hasan Yaman, kurum müdürlerini de yanına alarak beldede incelemelerde bulundu.



Kaymakam Hasan Yaman beldeye gelişi sırasında ilk olarak Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'yı makamında ziyaret etti. Daha sonra kendisine eşlik eden heyet ile birlikte Dodurga'yı daha iyi tanımak için bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Dodurga İlk ve Ortaokulu, 5. Nolu Aile Hekimliği, Jandarma Karakol Komutanlığı ve yeni yapılan kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu. İlgili kurum yetkililerinden yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı. Kendilerine beldemiz ve kurumlar hakkında bilgiler verildi.



Belediye Başkanı Selim Tuna, Kaymakam Hasan Yaman'ın beldeye gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını söyledi. Başkan Selim Tuna, "Göreve kısa bir süre önce başlayan Kaymakamımız Sayın Hasan Yaman beldemizi tanımak için bir takım ziyaretler gerçekleştirmiştir. Belde olarak bizi tanımak ve çalışmalarımızı yerinde görmek istemesi bizi son derece memnun etmiştir. Kendisine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kaymakam Hasan Yaman'a ziyaretleri sırasında, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirci, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, İlçe Halk Sağlığı Müdürü Kenan Koçak, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Süleyman Canan, Dodurga Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Korkut Sümbül, Dodurga İlkokul Müdürü Ali Aygül, Dodurga Ortaokul Müdürü Kerem Durak, Belde Muhtar ve İmam Hatipleri eşlik etti. - BİLECİK