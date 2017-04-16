Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Ailesiyle Birlikte Oyunu Kullandı

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Hasan Yaman, eşi Özlem Yaman ile birlikte oyunu kullandı.



Saat 14.00'de eşi ve kızları ile birlikte oy kullanacağı Ertuğrulgazi İlk/Ortaokuluna gelen Kaymakam Hasan Yaman, kızlarıyla birlikte 1100 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra sandık görevlilerine başarılar dileyen Kaymakam Yaman, daha sonra oy kullandığı katta kurulan diğer sandık görevlilerini bir bir gezerek görevlerinde başarılar diledi. Yaman, ilçede referandum la ilgili herhangi bir olumsuzluğun olmadığını ve huzur içinde referandum un gerçekleştirildiğini kaydetti. - BİLECİK