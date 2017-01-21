Bozüyük Jandarmasının Kapanan Yol Seferberliği

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye köyü yolu, dağlık alandan koparak gelen ve yolu kapatan büyük kaya kütlesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karanlık ve sisli gecede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kapanan yolu açmak için seferber oldu.



Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde meydana gelen olayda; köy sakinlerinden Serdar Kurt, Bozüyük'e inerken Kocabayır mevkiine geldiğinde yolun ortasında büyük bir kaya kütlesiyle karşılaştı. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki büyük kaya kütlesinin yolu kapatması nedeniyle yolun ulaşıma kapandığını gören Serdar Kurt, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolun kapandığını görüp havanın karanlık ve sisli olması nedeniyle yolu kullanacak vatandaşların herhangi bir kazaya karışmamaları için hemen harekete geçti. Önce karayolları ile görüşen ekipler, bir sonuç alamayınca belediye yetkilileri ile irtibata geçildi. Belediye yetkililerince olay yerine bir kepçe gönderilerek büyük kaya kütlesinin yoldan kaldırılmasıyla yolun ulaşıma açılması sağlandı.



Yolun açılmasıyla birlikte köyden şehre inen ve iş çıkışı köydeki evlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar İlçe Jandarma ve Belediye ekiplerine teşekkür ederek yollarına devam ettiler. - BİLECİK