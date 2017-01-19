Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Mali Genel Kurul Toplantısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2016 mali yılı olağan genel kurul toplantısı yapıldı.



Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan toplantı divan heyetinin oluşturulması ile başladı. Divan başkanlığını yapan Halit Gölcan, Bozüyük'ün bölgede bulunan 45 kooperatif içerisinden ilk 5 kooperatif içerisinde yer aldığını söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Kooperatif Müdürü Ahmet Bayrak tarafından 2016 yılı faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu. Ardından yapılan oylama sonrasında kooperatif üyelerince faaliyet ve denetim kurulu raporları ibra edildi. Diğer gündem maddelerinin de görüşülerek onaylanmasının ardından 2016 yılı mali genel kurulu sona erdi.



Sonrasında Kooperatif Başkanı Nejdet Kayırmaz tarafından bir teşekkür konuşması gerçekleştirildi. Başkan Kayırmaz, konuşmasında, "Sayın ortaklarımız yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporumuzu ibra ederek bize güvenoyu verdiğiniz için şahsım, yönetim kurulum ve denetim kurulum adına hepinize teşekkür ediyorum. 2016 yılında başarılı bir çalışma dönemi geçirdik. 2017 yılının da ilçemize, ülkemize, esnafımıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi" dedi.



Mali genel kurula, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi Halit Gölcan, Gölpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Fevzi Şen, Pazaryeri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Yalamacılar, Bozüyük Halkbank Şube müdürü Şaban Topaloğlu, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Ünal, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, Ticaret Müdürlüğü il temsilcileri ve kooperatif ortakları katıldı. - BİLECİK