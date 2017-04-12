Bozüyük'e Okul Desteği

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hayırsever bir iş adamı tarafından yaptırılacak 24 derslikli okulun protokolü imzalandı.



Vali Süleyman Elban, Valilik binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, hazırlanan projeden çok etkilendiğini söyledi.



Eğitim, sosyal aktivite ve mimari açıdan güzel bir proje ortaya çıkacağını anlatan Elban, "Temenni ediyorum ki kısa bir süre içerisinde bu proje hayata geçirilecek. Böylece fiziki açıdan çok uygun olmayan bir yerde eğitim gören öğrencilerimiz, daha uygun fiziki şartlarda eğitim ve öğretim hizmetine kavuşmuş olacak. Projenin gerçekleşmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da Bozüyük'te 4 bin 630 metrekare alan üzerinde kurulu 12 derslikli Çitosan ilkokulunun yerine, Bien Seramik'e ait 7 bin 500 metrekare arsa üzerine iş adamı Nurullah Ercan'ın destekleriyle rahmetli kızı Meliha Ercan'ın isminin verileceği bir okul yapılacağını belirtti.



Ercan da uzun zamandır yapmak istedikleri bir projeyi kısa zamanda tamamlayacaklarını ifade ederek, "Bunun mutluluğu içerisindeyim. Tabi esas iş tamamlandığı zaman daha mutlu olacağım." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Elban, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Durmuş ve Ercan protokolü imzaladı.