Bozüyük Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Kursiyerlerinden Muhteşem Konser

Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde açılan kurslara katılan kursiyerler tarafından konser programı düzenlendi.



Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Bilecik Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. M. Burak Öztop, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. S. Kadir Keskin, Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane yöneticisi Uz. Dr. Nurşen Gürsoy, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, kursiyerler ve aileleri katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müzik Öğretmeni Turhan Meram'ın organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte usta öğretici Hatice Bal solist olarak sahnede yer alırken koroya yine usta öğreticilerden Serhan Kurt, Yunus Emre Sert ve Oğuzhan Ceyhan'da destek verdi. Sunuculuğunu usta öğretici Aliye Caceoğlu'nun yaptığı programda kursiyerler muhteşem performansları ile beğeni kazandı. Programın sonunda protokol üyeleri; kursiyerlere karanfil hediye ederek başarılı performansları için hepsini tek tek tebrik etti. - BİLECİK